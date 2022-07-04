Masterchef Barbaros Yoloğlu Yeniden Doğdu; Bambaşka Biri Oldu! “İlik Gibisin Be Barbo!” Somer Şef Kıskançlıktan Çatlayabilir! Kupayı Ucundan Kaçırmıştı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Barbaros Yoloğlu, yeniden doğdu bambaşka birisi oldu! Genç kızların kalbini zekasıyla çalan Barbaros Yoloğlu, şimdide fiziğiyle yürekleri hoplattı! Genç kızlardan övgü dolu yorumlar alan Masterchef Türkiye 2020 ikincisi Barbaros Yoloğlu, “İlik gibisin be” dedirtti! İşte Somer Şefin kıskaçlıktan çatlayacağına dair yorumlar yapılan Barbaros Yoloğlu’nun değişimi…
Masterchef yarışmasına bir arkadaşının önerisiyle katılan Barbaros Yoloğlu, arkadaşı ilk kez söylediğinde “Boş ver gitsin! Oranın birincisi bellidir” dediğini ama arkadaşının kendisine “Sen gitmezsem birincisi belli olacak” sözlerinden sonra başvuru yaptığını konuk olduğu bir programda açıklamıştı. Başarılı şef, tüm rakiplerini elemiş ve finalde kupayı ucundan kaçırmıştı! Peki, Barbaros Yoloğlu nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.