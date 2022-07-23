Masterchef Barbaros Yoloğlu'un Son Halini Görenler Şok Oldu! Sanki Yeniden Doğdu... Somer Şef Kıskançlıktan Çatlayabilir! Kupayı Ucundan Kaçırmıştı…

Masterchef yarışmasına bir arkadaşının önerisiyle katılan Barbaros Yoloğlu, arkadaşı ilk kez söylediğinde “Boş ver gitsin! Oranın birincisi bellidir” dediğini ama arkadaşının kendisine “Sen gitmezsem birincisi belli olacak” sözlerinden sonra başvuru yaptığını konuk olduğu bir programda açıklamıştı. Başarılı şef, tüm rakiplerini elemiş ve finalde kupayı ucundan kaçırmıştı! Peki, Barbaros Yoloğlu nasıl bir değişim yaşadı?

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