Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yarışmacıya Dedikleri Kafaları Yaktı; Beyinleri Çıkardı! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!”
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 heyecanı herkesi sardı. Bir diğer izlenme rekorları kıran yarışma Survivor’ın final yapmasıyla birlikte milyonlar MasterChef Türkiye 2022 yarışması için geri sayıma başladı. İşte Masterchef Türkiye cephesinden son detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 heyecanı herkesi sardı. Bir diğer izlenme rekorları kıran yarışma Survivor’ın final yapmasıyla birlikte milyonlar MasterChef Türkiye 2022 yarışması için geri sayıma başladı. Son yıllarda olduğu gibi geniş izleyici kitlesi bulunan yarışmanın jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Heyecanla beklenen yarışmanın yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi sosyal medyada da çok konuşuluyor.
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04 Tem 2022 - 18:03 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.