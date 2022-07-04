Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yarışmacıya Dedikleri Kafaları Yaktı; Beyinleri Çıkardı! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!”

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 heyecanı herkesi sardı. Bir diğer izlenme rekorları kıran yarışma Survivor’ın final yapmasıyla birlikte milyonlar MasterChef Türkiye 2022 yarışması için geri sayıma başladı. Son yıllarda olduğu gibi geniş izleyici kitlesi bulunan yarışmanın jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Heyecanla beklenen yarışmanın yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi sosyal medyada da çok konuşuluyor.

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