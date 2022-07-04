Hadise’nin Eşi Mehmet Dinçerler'in tarzı ağızları açık bıraktı! Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Hadise son dönemde özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Hadise geçen yılın başında bir süredir sevgili olduğu Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi almıştı. İşte o teklifle ilgili son detaylar...
Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Hadise son dönemde özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Hadise geçen yılın başında bir süredir sevgili olduğu Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi almıştı. Güzel şarkıcı bu haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı almıştı. Mutlu giden aşk ve evlilik hayatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gözler önüne seren Hadise, bu paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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04 Tem 2022 - 23:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.