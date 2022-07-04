- 04 Tem 2022 - 18:11 G: 04 Tem 2022 - 18:16

Hadise’nin Eşinden Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Hadise son dönemde özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Hadise geçen yılın başında bir süredir sevgili olduğu Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi almıştı. İşte o teklifle ilgili son detaylar...

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Hadise son dönemde özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Hadise geçen yılın başında bir süredir sevgili olduğu Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi almıştı. Güzel şarkıcı bu haberi kişisel sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı almıştı. Mutlu giden aşk ve evlilik hayatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gözler önüne seren Hadise, bu paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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04 Tem 2022 - 18:11 - Magazin

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