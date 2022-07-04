- 04 Tem 2022 - 18:29 G: 04 Tem 2022 - 18:45

Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu…

Vatandaşların zor zamanlarında yanında olan devlet, bayram öncesinde yüzleri güldürecek bir işe imzasını attı! Milyonlarca vatandaşa 1.100 TL ödeme vereceğini duyuran hükümet, şartların sağlanması durumunda anında hesaplara ödemeleri yaptığı ortaya çıktı. Aile Bakanlığı’ndan gelen bu duyuru; milyonların dikkatini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin sırtındaki yükün bir nebze olsun hafiflemesi için imzaları attı. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuruları dikkate alacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce yardım almamış olan kişiler için 1.100 lira ödeme yapacağını resmen açıkladı! Bayramdan önce yapılacağı bilinen ödemeler ise vatandaş dilinde “Bayram harçlığı” olarak değerlendirildi! Peki, nasıl 1.100 lira ödeme alınır?

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04 Tem 2022 - 18:29 Ankara- Yaşam

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