Devletten Milyonlarca Vatandaşa 1100 TL Ödeme! Bayram Harçlıkları Başvuru Yapanın Anında Hesabına Yatıyor! Bakanlık Duyurdu…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin sırtındaki yükün bir nebze olsun hafiflemesi için imzaları attı. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuruları dikkate alacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce yardım almamış olan kişiler için 1.100 lira ödeme yapacağını resmen açıkladı! Bayramdan önce yapılacağı bilinen ödemeler ise vatandaş dilinde “Bayram harçlığı” olarak değerlendirildi! Peki, nasıl 1.100 lira ödeme alınır?

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