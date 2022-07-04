- 04 Tem 2022 - 18:56 G: 04 Tem 2022 - 19:13

Survivor Adem’e Verilen 2 Milyonluk Arsa Geri Alındı! Acun Medya’ya Resti Çekmişti; Bedeli Çok Ağır Oldu! Önce Batuhan Sonra Bu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını ‘Gönüllerin Şampiyonu’ olarak duyuran Adem Kılıççı, iddialara göre hayatının şokunu yaşıyor! Yarışma içerisinde kazandığı 2 milyon lira değerindeki arsanın yeniden ellerinden alındığı gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’ya resti çekmesiyle ortalığı inleten Adem Kılıççı, bedelini çok ağır bir şekilde ödemeye başladı! Önce Batuhan’dan sonra Adem’den gelen bu haberler herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı karşı karşıya gelmişti. Nisa Bölükbaşı, %59 oranla şampiyon olurken; Adem Kılıççı ise %41 oranında ikinciliği elde etmişti. Yarışmadan sonra Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarak restini çekmişti. Şimdiyse Adem Kılıççı sevenlerine acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Tem 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

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