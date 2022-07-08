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08 Tem 2022 - 22:48

Survivor Adem’in Kazandığı 2 Milyonluk Arsa Geri Alındı! Acun Medya’ya Resti Çekmişti; Bedeli Çok Ağır Oldu! Önce Batuhan Sonra Bu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını ‘Gönüllerin Şampiyonu’ olarak duyuran Adem Kılıççı, iddialara göre hayatının şokunu yaşıyor! Yarışma içerisinde kazandığı 2 milyon lira değerindeki arsanın yeniden ellerinden alındığı gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’ya resti çekmesiyle ortalığı inleten Adem Kılıççı, bedelini çok ağır bir şekilde ödemeye başladı! Önce Batuhan’dan sonra Adem’den gelen bu haberler herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?