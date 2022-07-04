- 04 Tem 2022 - 21:28

Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Annesiyle Şoku Yaşattı! “Gelinin Yıldız Görmesin Seni” Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! “Yok Artık!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, annesiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Bir dönemler Yasak Elma dizisinde evli olan Çağatay’a gönderme yapılan Berk Oktay’a “Gelinin Yıldız görmesin seni” yorumlarında bulundu! Benzerlikleri gündem olurken; görenler ise “Yok artık” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin sezon finali geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen diziden ayrılan Berk Oktay, sevenlerini vedasını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Yasak Elma dizisinden sonra evlenme hazırlığına giren Berk Oktay, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulunarak; annesiyle herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Tem 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

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