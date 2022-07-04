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04 Tem 2022 - 21:28

Yasak Elma Dizisinin Çağatay’ı Annesiyle Şoku Yaşattı! “Gelinin Yıldız Görmesin Seni” Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! “Yok Artık!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, annesiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Bir dönemler Yasak Elma dizisinde evli olan Çağatay’a gönderme yapılan Berk Oktay’a “Gelinin Yıldız görmesin seni” yorumlarında bulundu! Benzerlikleri gündem olurken; görenler ise “Yok artık” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…