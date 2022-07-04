Survivor Nisa’nın Neden Şampiyon Olduğu Ortaya Çıktı! “Yüz Yılın Kara Lekesi” Olarak Anılıyordu; Acun Ilıcalı Patır Patır Açıkladı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümünde Nisa Bölükbaşı’nın neden şampiyon olduğu ortaya çıktı! Şampiyonun ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi “Yüz yılın kara lekesi” olarak bu durumu değerlendirmiş ve diğer yarışmacılara haksızlık yapıldığını açıklamıştı! Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’nın neden şampiyon olduğunu ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında şampiyonluk heyecanı yaşanmıştı. Bir kesim Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olacağını beklerken; bir kesimde yarışmanın şampiyonunun Adem Kılıççı olacağını düşünüyordu ama kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Peki, Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı nasıl şampiyon oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.