- 04 Tem 2022 - 21:28

Survivor Nisa’nın Neden Şampiyon Olduğu Ortaya Çıktı! “Yüz Yılın Kara Lekesi” Olarak Anılıyordu; Acun Ilıcalı Patır Patır Açıkladı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümünde Nisa Bölükbaşı’nın neden şampiyon olduğu ortaya çıktı! Şampiyonun ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi “Yüz yılın kara lekesi” olarak bu durumu değerlendirmiş ve diğer yarışmacılara haksızlık yapıldığını açıklamıştı! Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’nın neden şampiyon olduğunu ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında şampiyonluk heyecanı yaşanmıştı. Bir kesim Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olacağını beklerken; bir kesimde yarışmanın şampiyonunun Adem Kılıççı olacağını düşünüyordu ama kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Peki, Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı nasıl şampiyon oldu?

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04 Tem 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

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