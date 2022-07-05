- 05 Tem 2022 - 09:00 G: 05 Tem 2022 - 09:41

Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 5 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi duyuruları kapsamında Ankara genelinde gün içinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında farklı noktalarda elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Ankara’da planlı elektrik kesintilerine yönelik EDAŞ’tan gelen duyurulara göre vatandaşların önlem almaları istenmektedir. Arızalardan kaynaklı ve genel bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler hakkında güncel duyurular yayınlanıyor.

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05 Tem 2022 - 09:00 - Yaşam

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