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05 Tem 2022 - 09:24

Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…

Tarım Kredi Market, bir kez daha milyonlarca müşterisini mest etti! Tüm marketlere resti çeken Tarım Kredi Market, rakiplerine fiyatlarıyla büyük şoku resmen yaşattı! Dışardan almak istediğinizde en az 200 liraya kadar ödeme yapmanız gereken Ayçiçek yağını 165 liraya kadar düşüren Tarım Kredi Market, tavuğun kilosunu iste 44 liraya kadar düşürdü! İşte bayram indirimi yapan Tarım Kredi Market’in tüm indirimli ürünleri…