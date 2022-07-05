- 05 Tem 2022 - 09:24 G: 05 Tem 2022 - 09:27

Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…

Tarım Kredi Market, bir kez daha milyonlarca müşterisini mest etti! Tüm marketlere resti çeken Tarım Kredi Market, rakiplerine fiyatlarıyla büyük şoku resmen yaşattı! Dışardan almak istediğinizde en az 200 liraya kadar ödeme yapmanız gereken Ayçiçek yağını 165 liraya kadar düşüren Tarım Kredi Market, tavuğun kilosunu iste 44 liraya kadar düşürdü! İşte bayram indirimi yapan Tarım Kredi Market’in tüm indirimli ürünleri…

Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Market’in rakipleri olan Bim, Şok ve A101 gibi birçok market, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte muhteşem indirimler yapmıştı. Tarım Kredi Market ise Kurban Bayramı için büyük bombayı patlattı! Yağ, un, şeker ve birçok temel gıdada indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Tem 2022 - 09:24 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi! mask
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz! mask
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz!
A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor! mask
A101 Marketten Müjde! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101 Marketlere Gidenler Sepetlerini Doldurarak Dönüyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! Sepetleriniz Dolup Taşacak! İşte A101’in 8 Temmuz’a Kadar Geçerli Fırsat Yağmuru Aktüeli.
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü! mask
BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü!
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri! mask
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri!
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... mask
Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor…
Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli. mask
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti… mask
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…
Ankara Elektrik Kesintisi! 5.07.2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5.07.2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter… mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter…
Mehmet Ali Erbil 6. Kez Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! mask
Mehmet Ali Erbil 6. Kez Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!
Hadise’nin Eşi Mehmet Dinçerler'in tarzı ağızları açık bıraktı! Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Hadise’nin Eşi Mehmet Dinçerler'in tarzı ağızları açık bıraktı! Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!” mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL