Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…
Tarım Kredi Market, bir kez daha milyonlarca müşterisini mest etti! Tüm marketlere resti çeken Tarım Kredi Market, rakiplerine fiyatlarıyla büyük şoku resmen yaşattı! Dışardan almak istediğinizde en az 200 liraya kadar ödeme yapmanız gereken Ayçiçek yağını 165 liraya kadar düşüren Tarım Kredi Market, tavuğun kilosunu iste 44 liraya kadar düşürdü! İşte bayram indirimi yapan Tarım Kredi Market’in tüm indirimli ürünleri…
Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Market’in rakipleri olan Bim, Şok ve A101 gibi birçok market, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte muhteşem indirimler yapmıştı. Tarım Kredi Market ise Kurban Bayramı için büyük bombayı patlattı! Yağ, un, şeker ve birçok temel gıdada indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.