Seda Bakan’ın İkinci Bebeği Sonunda Göründü! “Sıra Hadise’de” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Karnı Burnunda Öyle Pozlar Verdi Ki…
Türk televizyonlarının en sevilen simalarından oyuncu Seda Bakan’ın ikinci bebeği sosyal medyada çok konuşuldu. Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan’ın ikinci bebeği bir süredir merak ediliyordu. Ünlü çift 2019 yılında ilk çocukları Leyla’yı kucağına alırken Seda Bakan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirdi. İşte Seda Bakan ile ilgili son detaylar...
Türk televizyonlarının en sevilen simalarından oyuncu Seda Bakan’ın ikinci bebeği sosyal medyada çok konuşuldu. Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan’ın ikinci bebeği bir süredir merak ediliyordu. Ünlü çift 2019 yılında ilk çocukları Leyla’yı kucağına alırken Seda Bakan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirdi. Ekranların aranan simalarından Seda Bakan geçtiğimiz günlerde davete katıldığında belirginleşen karnı ile dikkatleri üzerine çekti. Seda Bakan’ın o fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.
05 Tem 2022 - 11:08 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.