- 05 Tem 2022 - 11:08 G: 05 Tem 2022 - 11:13

Seda Bakan’ın İkinci Bebeği Sonunda Göründü! “Sıra Hadise’de” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Karnı Burnunda Öyle Pozlar Verdi Ki…

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından oyuncu Seda Bakan’ın ikinci bebeği sosyal medyada çok konuşuldu. Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan’ın ikinci bebeği bir süredir merak ediliyordu. Ünlü çift 2019 yılında ilk çocukları Leyla’yı kucağına alırken Seda Bakan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirdi. İşte Seda Bakan ile ilgili son detaylar...

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından oyuncu Seda Bakan’ın ikinci bebeği sosyal medyada çok konuşuldu. Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan’ın ikinci bebeği bir süredir merak ediliyordu. Ünlü çift 2019 yılında ilk çocukları Leyla’yı kucağına alırken Seda Bakan’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu haberi hayranlarını sevindirdi. Ekranların aranan simalarından Seda Bakan geçtiğimiz günlerde davete katıldığında belirginleşen karnı ile dikkatleri üzerine çekti. Seda Bakan’ın o fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

05 Tem 2022 - 11:08 - Magazin

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