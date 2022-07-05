Survivor’un Dedikodu Kazanı Kaynıyor! Yarışmacı Nisa Bölükbaşı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… Batuhan, Nagihan, Adem Mosmor Olacak!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Survivor’da büyük finalin yankıları sürüyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden kıyasıya mücadelede Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmış finalde halk oylamasında Nisa Bölükbaşı şampiyonluğa ulaşan isim olmuştu. İşte şampiyonluk sonrası yaşanan dedikodular ve ayrıntılar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Survivor’da büyük finalin yankıları sürüyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden kıyasıya mücadelede Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmış finalde halk oylamasında Nisa Bölükbaşı şampiyonluğa ulaşan isim olmuştu. SMS oyları ile Survivor All Star 2022’nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’ya tepkiler devam ediyor. Özellikle Batuhan Karacakaya’nın elenmesiyle tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Tem 2022 - 11:24 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.