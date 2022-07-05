Survivor’un Dedikodu Kazanı Kaynıyor! Yarışmacı Nisa Bölükbaşı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… Batuhan, Nagihan, Adem Mosmor Olacak!           

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Survivor’da büyük finalin yankıları sürüyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden kıyasıya mücadelede Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmış finalde halk oylamasında Nisa Bölükbaşı şampiyonluğa ulaşan isim olmuştu. SMS oyları ile Survivor All Star 2022’nin şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’ya tepkiler devam ediyor. Özellikle Batuhan Karacakaya’nın elenmesiyle tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

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