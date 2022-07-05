Temmuz Ayında Şansı Dönecek Burçlar Belli Oldu! İşte Sağlık, para ve aşk konularında Şanslı O Burçlar…

Temmuz ayının gelmesiyle şansı yaver gidecek burçlar yine birçok kişiyi heyecanlandırmaya başladı. Gezegenlerin bu aydaki hareketiyle sıkıntılı geçen bir ayın ardından rahatlama yaşayacaklar. Aşk, sağlık ve para gibi konularda beklentileri olanları memnun edecek gelişmeler her an yaşanabilir. Yaz aylarında rahat bir nefes alacak burçlar arasında birçok sürpriz yer alıyor.

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