Masterchef Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e katılan bir yarışmacı, 83 milyonun önünde yerden yere vuruldu! Yemeğinin tadına bile bakılmayan yarışmacı; stüdyoya girdiği gibi evine gönderilmek zorunda kaldı! Mehmet Şef, yarışmacının Adana bileti adı! Görenler ne diyeceğini şaşırdı; gündem bunu konuşmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turu geçebilmek adına şeflere kendisini kanıtlamaya çalışıyordu. Sadece 5 dakika içerisinde ön hazırlıklarını yaptıkları yemekleri sunmaya çalışan yarışmacılardan bir tanesi hayatının şokunu yaşadı! Şeflere iddiasını sunan bir yarışmacı; Mehmet Şef tarafından evine gönderildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.