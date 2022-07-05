Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Tem 2022 - 11:28

Masterchef Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e katılan bir yarışmacı, 83 milyonun önünde yerden yere vuruldu! Yemeğinin tadına bile bakılmayan yarışmacı; stüdyoya girdiği gibi evine gönderilmek zorunda kaldı! Mehmet Şef, yarışmacının Adana bileti adı! Görenler ne diyeceğini şaşırdı; gündem bunu konuşmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…