Seda Sayan ve Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Kendisinden 25 Yaş, Kaynanasından… Gelin – Kaynana Sohbetin Belini Kırdılar!
Sabahların Sultanı Seda Sayan dünya evine girdikten sonra magazin gündeminden düşmedi. Yaklaşık 3 ay önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzisyen kocası Çağlar Ökten’in ilk evliliğinden dünyaya gelen Artur ile tanışan Seda Sayan’ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
Sabahların Sultanı Seda Sayan dünya evine girdikten sonra magazin gündeminden düşmedi. Yaklaşık 3 ay önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzisyen kocası Çağlar Ökten’in ilk evliliğinden dünyaya gelen Artur ile tanışan Seda Sayan’ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ile hayranı olsun olmasın herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Seda Sayan’ın kaynanası ile arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi.
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05 Tem 2022 - 11:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.