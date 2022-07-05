Seda Sayan ve Kocası Sosyal Medyayı Salladı! Kendisinden 25 Yaş, Kaynanasından… Gelin – Kaynana Sohbetin Belini Kırdılar!

Sabahların Sultanı Seda Sayan dünya evine girdikten sonra magazin gündeminden düşmedi. Yaklaşık 3 ay önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzisyen kocası Çağlar Ökten’in ilk evliliğinden dünyaya gelen Artur ile tanışan Seda Sayan’ın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ile hayranı olsun olmasın herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Seda Sayan’ın kaynanası ile arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi.

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