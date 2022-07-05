- 05 Tem 2022 - 11:46 G: 05 Tem 2022 - 13:54

Tuba Büyüküstün'ün Son Tarzı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medyada Bomba Paylaşım! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…”

Ekranların en sevilen simalarından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, hayranları arasında doğal güzelliği ile bilinen ender kişilerden biriydi. Ancak Tuba Büyüküstün’ün son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Tuba Büyüküstün cephesinden son detaylar...

Ekranların en sevilen simalarından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, hayranları arasında doğal güzelliği ile bilinen ender kişilerden biriydi. Ancak Tuba Büyüküstün’ün son halini görenler gözlerine inanamadı. 39 yaşına basan ünlü oyuncunun yüzüne dolgu yatırması dikkatlerden kaçmazken hayranları bu hareketinden sonra Tuba Büyüküstün’a tepki gösterdi. Yıllardır estetik operasyonlara karşı olması ile bilinen Tuba Büyüküstün’ün herkesten gizli estetik yaptırması sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konu haline geldi.

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05 Tem 2022 - 11:46 - Magazin

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