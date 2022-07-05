Tuba Büyüküstün'ün Son Tarzı Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medyada Bomba Paylaşım! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…”
Ekranların en sevilen simalarından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, hayranları arasında doğal güzelliği ile bilinen ender kişilerden biriydi. Ancak Tuba Büyüküstün’ün son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Tuba Büyüküstün cephesinden son detaylar...
Ekranların en sevilen simalarından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, hayranları arasında doğal güzelliği ile bilinen ender kişilerden biriydi. Ancak Tuba Büyüküstün’ün son halini görenler gözlerine inanamadı. 39 yaşına basan ünlü oyuncunun yüzüne dolgu yatırması dikkatlerden kaçmazken hayranları bu hareketinden sonra Tuba Büyüküstün’a tepki gösterdi. Yıllardır estetik operasyonlara karşı olması ile bilinen Tuba Büyüküstün’ün herkesten gizli estetik yaptırması sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konu haline geldi.
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05 Tem 2022 - 11:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.