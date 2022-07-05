- 05 Tem 2022 - 11:54

WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı!

Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rakiplerine fark atmak ve müşterilerini mutlu etmek adına yeni işlere imzasını atıyor. Yakın zamanda aktif olacak bir güncellemeye imzasını atan WhatsApp, evli çiftlerin resmen boşanmasına olanak sağlayacak! Yeni özellikler için düğmeye basan WhatsApp ekibi, Twitter’ı karıştırdı! Peki, WhatsApp’ın hangi özelliği tarihe karışacak?

Kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden gönderilen süreli mesajları kişiye göre ayarlanabilir hale getiren uygulama, milyonları ikiye ayırmıştı. Her özellikte farklı tepkiler alan WhatsApp, özellikle evli çiftlerin kabusu haline geldi. WhatsApp’ın yaklaşık olarak bir hafta sonra aktif hale getireceği yeni özellik ise alışılana kadar tartışmalara, kavgalara hatta boşanmalara bile neden olacak cinsten! Peki, WhatsApp nasıl bir özellikle gündemi sallayacak?

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05 Tem 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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