WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı!

Kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden gönderilen süreli mesajları kişiye göre ayarlanabilir hale getiren uygulama, milyonları ikiye ayırmıştı. Her özellikte farklı tepkiler alan WhatsApp, özellikle evli çiftlerin kabusu haline geldi. WhatsApp’ın yaklaşık olarak bir hafta sonra aktif hale getireceği yeni özellik ise alışılana kadar tartışmalara, kavgalara hatta boşanmalara bile neden olacak cinsten! Peki, WhatsApp nasıl bir özellikle gündemi sallayacak?

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