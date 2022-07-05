WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı!
Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rakiplerine fark atmak ve müşterilerini mutlu etmek adına yeni işlere imzasını atıyor. Yakın zamanda aktif olacak bir güncellemeye imzasını atan WhatsApp, evli çiftlerin resmen boşanmasına olanak sağlayacak! Yeni özellikler için düğmeye basan WhatsApp ekibi, Twitter’ı karıştırdı! Peki, WhatsApp’ın hangi özelliği tarihe karışacak?
Kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden gönderilen süreli mesajları kişiye göre ayarlanabilir hale getiren uygulama, milyonları ikiye ayırmıştı. Her özellikte farklı tepkiler alan WhatsApp, özellikle evli çiftlerin kabusu haline geldi. WhatsApp’ın yaklaşık olarak bir hafta sonra aktif hale getireceği yeni özellik ise alışılana kadar tartışmalara, kavgalara hatta boşanmalara bile neden olacak cinsten! Peki, WhatsApp nasıl bir özellikle gündemi sallayacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.