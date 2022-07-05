- 05 Tem 2022 - 12:49 G: 05 Tem 2022 - 12:56

Hadise Yine ve Yeniden Dehşet Saçtı! Evlendikten Sonra Çok Değişti; Minileriyle Fizik Şov Yaptı! “Mehmet Enişte Nerede Hadise Hanım!”

Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, sosyal medyayı alev alev yaktı! Yine ve yeniden dehşet saçan Hadise, evlendikten sonra adeta bambaşka biri oldu! Minileriyle akılları başlardan alıp götüren Hadise’ye sevenleri ise “Türkiye’nin Eniştesi” olarak bilinen Mehmet Dinçerler’i sormadan edemedi! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

Geçtiğimiz aylarda evlenme kararı alan Hadise, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamaya karar vermişti. Eşi Mehmet Dinçerler’le yapmış olduğu Çırağan Sarayı’ndaki düğüne katılan davetlilere basına sızacak görüntüler vermemeleri adına uyarıda bulunan çift, merakı artırmıştı. Sadece isteme töreninden kareleri, İstanbul konserinde paylaşan Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Tem 2022 - 12:49 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tuba Büyüküstün Sosyal Medyayı Salladı! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…” mask
Tuba Büyüküstün Sosyal Medyayı Salladı! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…”
Masterchef Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı! mask
Masterchef Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı!
Seda Bakan’ın İkinci Bebeği Sonunda Göründü! “Sıra Hadise’de” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Karnı Burnunda Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Seda Bakan’ın İkinci Bebeği Sonunda Göründü! “Sıra Hadise’de” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Karnı Burnunda Öyle Pozlar Verdi Ki…
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Tatil Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Diziden Sonra Yoldan Çıktın!” Vücut Hatları Öyle Bir Belli Oldu Ki… mask
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Tatil Pozlarıyla Tansiyon Yükseltti! “Diziden Sonra Yoldan Çıktın!” Vücut Hatları Öyle Bir Belli Oldu Ki…
Acun Ilıcalı Hayatının Darbesini Yemeye Devam Ediyor! Önce Adem, Sonra Batuhan, Şimdi O İsim… Lafı Gediğine Koydu! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Hayatının Darbesini Yemeye Devam Ediyor! Önce Adem, Sonra Batuhan, Şimdi O İsim… Lafı Gediğine Koydu! Neler Oluyor?
Aslı Şafak Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Murat Baykara ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Oda Ünlü… mask
Aslı Şafak Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Murat Baykara ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Oda Ünlü…
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı... mask
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı...
Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter… mask
Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter…
Mehmet Ali Erbil 6. Kez Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! mask
Mehmet Ali Erbil 6. Kez Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!
Hadise’nin Eşi Mehmet Dinçerler'in tarzı ağızları açık bıraktı! Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Hadise’nin Eşi Mehmet Dinçerler'in tarzı ağızları açık bıraktı! Bomba Paylaşım! Yorumlar Peş Peşe Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise Yine ve Yeniden Dehşet Saçtı! Evlendikten Sonra Çok Değişti; Minileriyle Fizik Şov Yaptı! “Mehmet Enişte Nerede Hadise Hanım!” mask
Hadise Yine ve Yeniden Dehşet Saçtı! Evlendikten Sonra Çok Değişti; Minileriyle Fizik Şov Yaptı! “Mehmet Enişte Nerede Hadise Hanım!”
Senaryosu İle Merak Uyandıran Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Senaryosu İle Merak Uyandıran Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı! mask
WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı!
Esmer Sevgiliden Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sarışınları Beğenip, Esmerlerle Evlenen O Burçlar! mask
Esmer Sevgiliden Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sarışınları Beğenip, Esmerlerle Evlenen O Burçlar!
Tuba Büyüküstün Sosyal Medyayı Salladı! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…” mask
Tuba Büyüküstün Sosyal Medyayı Salladı! “Sana Ne Oldu!” Sözleri Boşa Çıktı; Yaptığı Ortalığı Salladı! “Son Kalemizde…”
Ankara'da 200 GR EKMEK 4 TL Oldu! Normal Ekmek Fiyatları Ankara'da 5 Temmuz'da Bu Fiyattan Satılacak! mask
Ankara'da 200 GR EKMEK 4 TL Oldu! Normal Ekmek Fiyatları Ankara'da 5 Temmuz'da Bu Fiyattan Satılacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL