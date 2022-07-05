Hadise Yine ve Yeniden Dehşet Saçtı! Evlendikten Sonra Çok Değişti; Minileriyle Fizik Şov Yaptı! “Mehmet Enişte Nerede Hadise Hanım!”
Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, sosyal medyayı alev alev yaktı! Yine ve yeniden dehşet saçan Hadise, evlendikten sonra adeta bambaşka biri oldu! Minileriyle akılları başlardan alıp götüren Hadise’ye sevenleri ise “Türkiye’nin Eniştesi” olarak bilinen Mehmet Dinçerler’i sormadan edemedi! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz aylarda evlenme kararı alan Hadise, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamaya karar vermişti. Eşi Mehmet Dinçerler’le yapmış olduğu Çırağan Sarayı’ndaki düğüne katılan davetlilere basına sızacak görüntüler vermemeleri adına uyarıda bulunan çift, merakı artırmıştı. Sadece isteme töreninden kareleri, İstanbul konserinde paylaşan Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesmeyi başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.