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05 Tem 2022 - 12:49

Hadise Yine ve Yeniden Dehşet Saçtı! Evlendikten Sonra Çok Değişti; Minileriyle Fizik Şov Yaptı! “Mehmet Enişte Nerede Hadise Hanım!”

Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, sosyal medyayı alev alev yaktı! Yine ve yeniden dehşet saçan Hadise, evlendikten sonra adeta bambaşka biri oldu! Minileriyle akılları başlardan alıp götüren Hadise’ye sevenleri ise “Türkiye’nin Eniştesi” olarak bilinen Mehmet Dinçerler’i sormadan edemedi! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?