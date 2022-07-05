Survivor Sude Yarışmadaki Halinden Eser Bırakmadı! İpli Bikinisiyle Mert Öcal’ın Kıyameti Koparmasına Neden Oldu! Aileye Girdikten Sonra…

Survivor yarışmasında Mert Öcal’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Sude Burcu, izleyenleri şok içerisinde bırakmıştı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu aşk, ortalığı karıştırmıştı! Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla bir aşk yaşıyordu! Mert Öcal’ın iki kadınla aynı anda aşk yaşaması ise kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Sude Burcu ise tüm bunlara resti çekmiş ve aşk hayatına kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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