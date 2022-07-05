Survivor Sude Yarışmadaki Halinden Eser Bırakmadı! İpli Bikinisiyle Mert Öcal’ın Kıyameti Koparmasına Neden Oldu! Aileye Girdikten Sonra…
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bulunan Sude Burcu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Yarışmadaki mecburi bakımsızlığını bir kenara atan Sude Burcu, akılları başlardan alacak bikinili bir paylaşımda bulundu! Kıskançlıklarıyla bilinin Mert Öcal’ın bu pozlardan sonra kıyameti koparacağı iddia edilirken; Sude Burcu ise görenleri yakıp kül etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasında Mert Öcal’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Sude Burcu, izleyenleri şok içerisinde bırakmıştı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu aşk, ortalığı karıştırmıştı! Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla bir aşk yaşıyordu! Mert Öcal’ın iki kadınla aynı anda aşk yaşaması ise kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Sude Burcu ise tüm bunlara resti çekmiş ve aşk hayatına kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.