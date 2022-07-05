Ankara'da Ekmeğe Zam Geldi! Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL Oldu? İşte Ankara Fırıncılar Odası 5 Temmuz 2022 Ekmek Fiyatları...

Ülkemizde son zamanlarda açıklanan zamların ardı arkası kesilmezken tüketiciler akaryakıttan gıdaya, elektronikten giyime birçok alanda zamlar ile karşılaşmaya başlamış ve alım gücü iyiden iyiye düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde memur, asgari ücretli ve emekli maaşlarına getirilen zamlar ile yüreklere ve cüzdanlara su serpilse de açıklanan maaş zamlarının arkasından ürün zamları bir bir yayınlanmaya başladı. Temmuz zamlarında biri de ekmek oldu. Başkent Ankara’da geçerli olacak zam tüketicileri oldukça üzdü. İşte yeni Zamlı ekmek fiyatları.

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