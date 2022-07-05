Ankara'da Ekmeğe Zam Geldi! Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL Oldu? İşte Ankara Fırıncılar Odası 5 Temmuz 2022 Ekmek Fiyatları...
2022 Temmuz ayının gelmesi ile zamlar bir bir açıklanmaya başladı. Açıklanan zam haberlerinin bir yenisi de Başkent Ankaralıları etkileyecek. Fırıncılar Odası’nın açıklamaları ile Başkent’te ekmeğe zam geldi. Peki, Ankara’da ekmek fiyatı kaç lira oldu? 200 gr ekmek kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 yeni ekmek fiyatları...
Ülkemizde son zamanlarda açıklanan zamların ardı arkası kesilmezken tüketiciler akaryakıttan gıdaya, elektronikten giyime birçok alanda zamlar ile karşılaşmaya başlamış ve alım gücü iyiden iyiye düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde memur, asgari ücretli ve emekli maaşlarına getirilen zamlar ile yüreklere ve cüzdanlara su serpilse de açıklanan maaş zamlarının arkasından ürün zamları bir bir yayınlanmaya başladı. Temmuz zamlarında biri de ekmek oldu. Başkent Ankara’da geçerli olacak zam tüketicileri oldukça üzdü. İşte yeni Zamlı ekmek fiyatları.
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05 Tem 2022 - 13:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.