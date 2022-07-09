Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız…

Uzun süredir bazı çevreler tarafından gündeme getirilen bir konuya bilimsel bir yaklaşım gösterildi. Esmer ve sarışın kadınlar arasında ötekileştirmeye giden ve eril düşüncenin bir ürünü olan konuya açıklık getirildi. Yapılan araştırmalara göre doğuştan sarışın olan kadınların esmer kadınlara oranla daha yüksek IQ seviyesine sahip oldukları tespit edildi. ABD’de yapılan çalışmanın ayrıca göreceli olduğu da aktarılıyor.

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