Esmerler Mi Daha Zeki Sarışınlar Mı? Büyük Anket Sonuçlandı... Sonuçları Görünce Çok Şaşıracaksınız…
Uzun süredir bazı çevreler tarafından gündeme getirilen bir konuya bilimsel bir yaklaşım gösterildi. Esmer ve sarışın kadınlar arasında ötekileştirmeye giden ve eril düşüncenin bir ürünü olan konuya açıklık getirildi. Sizde ten rengiyle zeka seviyesi arasında bağlantıyı merak ediyorsanız işte detaylar...
Uzun süredir bazı çevreler tarafından gündeme getirilen bir konuya bilimsel bir yaklaşım gösterildi. Esmer ve sarışın kadınlar arasında ötekileştirmeye giden ve eril düşüncenin bir ürünü olan konuya açıklık getirildi. Yapılan araştırmalara göre doğuştan sarışın olan kadınların esmer kadınlara oranla daha yüksek IQ seviyesine sahip oldukları tespit edildi. ABD’de yapılan çalışmanın ayrıca göreceli olduğu da aktarılıyor.
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09 Tem 2022 - 23:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.