- 05 Tem 2022 - 22:57

Çapalama yöntemi ile eşinizi kendinize bağlayın! Esra Ezmeci Cinsel Çapalama Ve Tuzlu Su Nasıl Yapılır ve Uygulanır?

e FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından bir hayli popüler bir isim haline gelen Esra Ezmeci, evli kadınların tuzlu su ve çapalama yöntemi ile eşlerini kendilerine nasıl bağlayacaklarını açıkladı. İşte o yöntem ve detayları...

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişkiler ve aile hakkında yaptığı açıklamalar ve sunduğu yöntemler ile gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından bir hayli popüler bir isim haline gelen Esra Ezmeci, evli kadınların tuzlu su ve çapalama yöntemi ile eşlerini kendilerine nasıl bağlayacaklarını açıkladı. Tartışma yaratan bu yöntemler ise birçok evli kadın tarafından araştırılmaya başladı.

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05 Tem 2022 - 22:57 - Yaşam

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