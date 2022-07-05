Çapalama yöntemi ile eşinizi kendinize bağlayın! Esra Ezmeci Cinsel Çapalama Ve Tuzlu Su Nasıl Yapılır ve Uygulanır?
e FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından bir hayli popüler bir isim haline gelen Esra Ezmeci, evli kadınların tuzlu su ve çapalama yöntemi ile eşlerini kendilerine nasıl bağlayacaklarını açıkladı. İşte o yöntem ve detayları...
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişkiler ve aile hakkında yaptığı açıklamalar ve sunduğu yöntemler ile gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından bir hayli popüler bir isim haline gelen Esra Ezmeci, evli kadınların tuzlu su ve çapalama yöntemi ile eşlerini kendilerine nasıl bağlayacaklarını açıkladı. Tartışma yaratan bu yöntemler ise birçok evli kadın tarafından araştırılmaya başladı.
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05 Tem 2022 - 22:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.