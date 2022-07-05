Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı!

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor’da bir dönem yarışan isimlerden biri olan Semih Öztürk’ün eşi adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur ortalığı yangın yerine çevirdi. Son paylaşımında mini şortu ile squad hareketini başarılı bir şekilde yapan Kurretülayn Matur’u görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Kurretülayn Matur’un TikTok paylaşımları günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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