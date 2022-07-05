Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı!
Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor’da bir dönem yarışan isimlerden biri olan Semih Öztürk’ün eşi adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...
Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor’da bir dönem yarışan isimlerden biri olan Semih Öztürk’ün eşi adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur ortalığı yangın yerine çevirdi. Son paylaşımında mini şortu ile squad hareketini başarılı bir şekilde yapan Kurretülayn Matur’u görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Kurretülayn Matur’un TikTok paylaşımları günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
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05 Tem 2022 - 22:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.