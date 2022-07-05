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05 Tem 2022 - 16:53

İrem Derici Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Şok Etti! Seda Sayan Bile Daha Fazla Sessiz Kalamadı! “Cem Belevi Geceleri Yastığına Sarılarak Ağla!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, göğüs dekolteli pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Dehşet saçan İrem Derici’nin aşırı çekici hallerine Seda Sayan bile daha fazla sessiz kalmadı ve yorumunu yaptı! Eski aşkı Cem Belevi’ye göndermeler gırla gelirken; birçok kişi ise “Cem Belevi, açlıktan ölsen daha iyiydi! Bu kadın kaybedilecek gibi mi?” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar...