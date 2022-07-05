Sibel Can’dan Kahreden, Yıkan Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Her Şey Bir Anda Oldu; Apar Topar…
Yayın dönemi boyunca pek çok ünlü şarkıcıyı konuk olarak ağırlayan Sibel Can bu programı ile sezon finaline çıktı. Sibel Can Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara şimdilik ara verdi. İşte Sibel Can cephesinden gelen üzücü haberin detayları...
Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Sibel Can, hayranlarını üzen açıklamasıyla magazin basınında gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, Kanal D ekranlarından yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında ilgiyle takip ediliyor. Yayın dönemi boyunca pek çok ünlü şarkıcıyı konuk olarak ağırlayan Sibel Can bu programı ile sezon finaline çıktı. Sibel Can Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara şimdilik ara verse de konser programıyla hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen kötü haber geldi.
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05 Tem 2022 - 17:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.