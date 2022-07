Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Tem 2022 - 17:07

Sibel Can’dan Kahreden, Yıkan Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Her Şey Bir Anda Oldu; Apar Topar…

Yayın dönemi boyunca pek çok ünlü şarkıcıyı konuk olarak ağırlayan Sibel Can bu programı ile sezon finaline çıktı. Sibel Can Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara şimdilik ara verdi. İşte Sibel Can cephesinden gelen üzücü haberin detayları...