- 05 Tem 2022 - 17:07 G: 05 Tem 2022 - 17:11

Sibel Can’dan Kahreden, Yıkan Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu! Her Şey Bir Anda Oldu; Apar Topar…

Yayın dönemi boyunca pek çok ünlü şarkıcıyı konuk olarak ağırlayan Sibel Can bu programı ile sezon finaline çıktı. Sibel Can Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara şimdilik ara verdi. İşte Sibel Can cephesinden gelen üzücü haberin detayları...

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Sibel Can, hayranlarını üzen açıklamasıyla magazin basınında gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, Kanal D ekranlarından yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında ilgiyle takip ediliyor. Yayın dönemi boyunca pek çok ünlü şarkıcıyı konuk olarak ağırlayan Sibel Can bu programı ile sezon finaline çıktı. Sibel Can Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara şimdilik ara verse de konser programıyla hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyordu. Ancak ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen kötü haber geldi.

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05 Tem 2022 - 17:07 - Magazin

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