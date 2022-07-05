Burak Özçivit Fahriye Evcen İçin Paraya Kıydı! Kesenin Ağzını Yüksekten Açtı; Gözden Çıkardığı Para Milyonların Hayali! “Yok Artık!”

Türk televizyonlarının en sevilen ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, aşk dolu evlilik yaşamlarına devam ediyor. Özellikle son dönemde ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ile harikalar yaratan Burak Özçivit, ikinci çocuk haberini müjdeledi. Kendisi gibi ünlü oyuncu olan eşi Fahriye Evcen’e doğum günü hediyesi olarak ev bakmaya başlayan Burak Özçivit’in kesenin ağzını açması sosyal medyada çok konuşuldu. Burak Özçivit hayranları da ikinci çocuk haberi ile ünlü çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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