Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın Üzerine Toprak Attı! Lafı Gediğine Koydu; Sosyal Medyayı İnletti! Birbirlerine Girmişlerdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuş, bir sezon daha kapanmıştı. Batuhan Karacakaya, yarışmadan üçüncü olarak ayrılınca; hayranları yıkılmış; Karacakaya’nın annesi ise “Oğlumun hakkı yenildi” deyince Acun Ilıcalı çok sert çıkışlarda bulunmuştu. Şimdiyse kazanı kaynatacak paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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