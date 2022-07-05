- 05 Tem 2022 - 17:26 G: 05 Tem 2022 - 17:34

Survivor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın Üzerine Toprak Attı! Lafı Gediğine Koydu; Sosyal Medyayı İnletti! Birbirlerine Girmişlerdi…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da sular durulmak nedir bilmiyor! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya’nın birbirine girmesinin ardından Acun Ilıcalı’ya Batuhan Karacakaya öyle bir şey dedi ki, “Acun’un üzerine toprak atmış” yorumları yapılmaya başlandı! Lafı gediğine koyan Karacakaya, sosyal medyayı resmen inletti! İşte kavganın fitilini ateşleyen o sözler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuş, bir sezon daha kapanmıştı. Batuhan Karacakaya, yarışmadan üçüncü olarak ayrılınca; hayranları yıkılmış; Karacakaya’nın annesi ise “Oğlumun hakkı yenildi” deyince Acun Ilıcalı çok sert çıkışlarda bulunmuştu. Şimdiyse kazanı kaynatacak paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Tem 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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