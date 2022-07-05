Şeyma Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu; Kahreden Haber Geldi! Acun Kıs Kıs Gülüyor; Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ün kazanan Şeyma Subaşı, 8 yıllık birlikteliklerinin sadece 1 yılını evlilikle taçlandırmıştı. İkili evlendikleri gibi boşanma kararı almış ve sosyal medyayı adeta sallamıştı. Acun Ilıcalı’dan sonra Mısırlı iş insanı Meedo’yla yakınlaşan Şeyma Subaşı dalgalı deniz gibi bir ilişki yaşamıştı. Araları bir iyi bir kötü olan ikili, en sonunda ayrılma kararı almıştı! Peki, şimdi neler oluyor?

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