Petek Dinçöz’den İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledi! “İyi Ki Boşandın Sende!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kesti! Instagram Sallanıyor…

2014 yılında dünya evine girdiği Serkan Kodaloğlu’yla yollarını ayıran Petek Dinçöz, birçok iddiayla gündeme gelmişti. Petek Dinçöz’ün aldatıldığı yönünde iddialar gündeme gelirken; Petek Dinçöz ise konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Şimdilerde Ebru Gündeş’in eski eşi olan Rezza Zarrab’la anılan Petek Dinçöz, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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