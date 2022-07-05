Petek Dinçöz’den İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledi! “İyi Ki Boşandın Sende!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kesti! Instagram Sallanıyor…
Kısa bir süre önce eşi Serkan Kodaloğlu’yla evliliğini bitiren Petek Dinçöz, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Sırtıyla büyüleyen Petek Dinçöz’ün paylaşımlarından hemen sonra “İyi ki boşandın sende!” yorumlarında bulundular! Açılıp saçılan Petek Dinçöz, nefesleri resmen kesti! Instagram’ı sallayan Petek Dinçöz, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2014 yılında dünya evine girdiği Serkan Kodaloğlu’yla yollarını ayıran Petek Dinçöz, birçok iddiayla gündeme gelmişti. Petek Dinçöz’ün aldatıldığı yönünde iddialar gündeme gelirken; Petek Dinçöz ise konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Şimdilerde Ebru Gündeş’in eski eşi olan Rezza Zarrab’la anılan Petek Dinçöz, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki, görenler dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.