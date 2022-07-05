Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Tem 2022 - 19:04

Demet Özdemir’den Balayı Fotoğraflarıyla Nefes Kesti! Bikiniler, Miniler… Görenler Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzel Olunmaz Ki Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la nişan ve isteme törenleri yapmıştı! Sosyal medyada yayılan görselleriyle görenleri şok eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, ön balayına çıkmışlardı. Balayından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, önce bikinili sonra da minili paylaşımlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…