Demet Özdemir’den Balayı Fotoğraflarıyla Nefes Kesti! Bikiniler, Miniler… Görenler Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzel Olunmaz Ki Demet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la nişan ve isteme törenleri yapmıştı! Sosyal medyada yayılan görselleriyle görenleri şok eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, ön balayına çıkmışlardı. Balayından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, önce bikinili sonra da minili paylaşımlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir, tarzı ve duruşuyla gündemden düşmek nedir bilmiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medya üzerinde Oğuzhan Koç’la paylaşım yaparak; teklif aldığını duyurmuştu. Güzel isim, geçtiğimiz haftalarda biricik aşkıyla isteme ve nişan töreni yaparak; hayranlarını adeta mutluluktan ağlatmıştı. Peki, güzel oyuncu Demet Özdemir nasıl paylaşımlarda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.