- 05 Tem 2022 - 19:04 G: 05 Tem 2022 - 19:23

Demet Özdemir’den Balayı Fotoğraflarıyla Nefes Kesti! Bikiniler, Miniler… Görenler Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzel Olunmaz Ki Demet!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la nişan ve isteme törenleri yapmıştı! Sosyal medyada yayılan görselleriyle görenleri şok eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, ön balayına çıkmışlardı. Balayından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, önce bikinili sonra da minili paylaşımlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir, tarzı ve duruşuyla gündemden düşmek nedir bilmiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medya üzerinde Oğuzhan Koç’la paylaşım yaparak; teklif aldığını duyurmuştu. Güzel isim, geçtiğimiz haftalarda biricik aşkıyla isteme ve nişan töreni yaparak; hayranlarını adeta mutluluktan ağlatmıştı. Peki, güzel oyuncu Demet Özdemir nasıl paylaşımlarda bulundu?

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05 Tem 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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