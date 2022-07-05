Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’sı Leoparlı Bikinisiyle Nefes Kesti! Sevgilisinin Aldığı Dekolte Önlemi Şok Etti! Kasıp Kavurdu; Acımadı…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, bikinisiyle nefesleri kesti. Oldukça cesur, leopar desenli bir bikini giyen Hilal Altınbilek’in sevgilisi ise çok fazla dekolte vermemesi adına öyle bir önlem aldı ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı! Kasıp kavuran Hilal Altınbilek, bir gram acımadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümüyle birlikte ekranlara vedası duyurulmuştu. 5 sezon boyunca sevenlerini her Perşembe karşılayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finalinin verilmesiyle birlikte Hilal Altınbilek ise kendisini tatilde bulmuştu. Peki, başarılı oyuncu nasıl paylaşımlarda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.