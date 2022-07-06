Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 6 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın belirli ilçe, mahalle ve sokaklarında planlı elektrik kesintilerinin gün içinde yapılması bekleniyor. Bakım, onarım ve arıza bildirimlerine ilişkin Başkent EDAŞ tarafından planlı kesintiler yapılmaya devam ediyor. Ankara başta olmak üzere birçok farklı il ve ilçede elektrik dağıtım şebekesi, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdüren EDAŞ, duyurular bölümünde yeni elektrik kesintilerine dair planlı kesintileri açıkladı.

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