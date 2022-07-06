- 06 Tem 2022 - 09:06 G: 06 Tem 2022 - 09:10

Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 6 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın belirli ilçe, mahalle ve sokaklarında planlı elektrik kesintilerinin gün içinde yapılması bekleniyor. Bakım, onarım ve arıza bildirimlerine ilişkin Başkent EDAŞ tarafından planlı kesintiler yapılmaya devam ediyor. Ankara başta olmak üzere birçok farklı il ve ilçede elektrik dağıtım şebekesi, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdüren EDAŞ, duyurular bölümünde yeni elektrik kesintilerine dair planlı kesintileri açıkladı.

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06 Tem 2022 - 09:06 - Yaşam

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