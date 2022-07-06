Altın Fiyatları Kuyumcuların Baygınlık Geçirmesine Neden Oldu! Giren Müşteri Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Son Darbe İndirildi…

Altın, geçtiğimiz günlerde psikolojik sınırını yani 1000 lirayı alarak şok etkisi yaratmıştı. Altın almak isteyen vatandaş ise yükselen fiyatlardan dolayı daha sonra almaya karar vermişti. Altının güncel halini görenler ise kuyumculara girdiği gibi kaçmaya başladı! Stabil bir biçimde güne başlayan altın herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

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