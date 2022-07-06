Altın Fiyatları Kuyumcuların Baygınlık Geçirmesine Neden Oldu! Giren Müşteri Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Son Darbe İndirildi…
Altın fiyatları güne sert bir düşüşle daha başladı! Kuyumcuların baygınlık geçirmesine neden olan altın; müşterilerin ise arkasına bakmadan kaçmasına sebebiyet verdi. Altın alıcısına inan son darbe ise uzmanlardan gelecek olan açıklamalara gözleri çevirdi! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın, geçtiğimiz günlerde psikolojik sınırını yani 1000 lirayı alarak şok etkisi yaratmıştı. Altın almak isteyen vatandaş ise yükselen fiyatlardan dolayı daha sonra almaya karar vermişti. Altının güncel halini görenler ise kuyumculara girdiği gibi kaçmaya başladı! Stabil bir biçimde güne başlayan altın herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.