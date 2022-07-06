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06 Tem 2022 - 09:38

Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı’nın elinde iddialara göre kupası alınmak zorunda kalındı! Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’na “Yapacak bir şey yok” deyince; sosyal medya inlemeye başladı! İtibarı için böyle bir hamle yaptığı konuşulan Acun Ilıcalı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…