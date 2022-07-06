RTUK’ten Survivor Yarışmasına Balyoz Darbesi! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak…
Acun Ilıcalı’nın SMS oy sıralamasını açıklamasına rağmen birçok kişi tatmin olmadı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tarafından yapılan Survivor paylaşımı gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Televizyonların fenomen yarışma programlarından Survivor, Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı şampiyon olmasının ardından birçok izleyiciden tepkiler gelmişti. Acun Ilıcalı’nın SMS oy sıralamasını açıklamasına rağmen birçok kişi tatmin olmadı. Konuya ilişkin gelen yeni bir açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tarafından yapılan Survivor paylaşımı gündemde geniş yankı uyandırdı.
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06 Tem 2022 - 10:11 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.