Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine sosyal medyayı salladı! 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten’e aşkını ilan eden Seda Sayan, paylaşımıyla şok içerisinde bıraktı! Kendisinden 5 yaş büyük kaynanasının elini öptükten sonra yaptıkları olay üzerine olay yarattı. Birçok kişi ise Seda Sayan’a tepkide bulunarak; “Kendini gelinlik kız sanma” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayının son günlerinde evlenme kararı alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Seda Sayan’ın 25 yaş küçük bir isimle evlenmesi olay yaratmıştı. Sadece sevenleri değil, aynı zamanda oğlu Oğulcan Engin’de tepkide bulunarak; Sayan ve Ökten çiftinin düğünün katılmamıştı. Tüm kötü olaylara resti çeken Seda Sayan, öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.