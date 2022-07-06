- 06 Tem 2022 - 11:10 G: 06 Tem 2022 - 11:15

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özberk Kimdir, Aslen Nerelidir?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterine hayat vermesi beklenen güzel oyuncu Özge Özberk ise rol adlığı her dizide öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özge Özberk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarının yeni sezonda ekrana gelecek önemli yapımlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi daha şimdiden büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin senaryosunu ise Gani Müjde kaleme aldı. Dizide Derya karakterine hayat vermesi beklenen güzel oyuncu Özge Özberk ise rol adlığı her dizide öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özge Özberk’in yaşı, kariyeri ve yeni projedeki performansı ise merak konusu oldu.

06 Tem 2022 - 11:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu… mask
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…
Şevval Şahin'in Tatil Rotası...Favori Tatil Yerleri, Olmazsa Olmazlarını Anlattı...İşte Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin'in Tatil Planları... mask
Şevval Şahin'in Tatil Rotası...Favori Tatil Yerleri, Olmazsa Olmazlarını Anlattı...İşte Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin'in Tatil Planları...
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!” mask
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!”
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı!
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’sı Leoparlı Bikinisiyle Nefes Kesti! Sevgilisinin Aldığı Dekolte Önlemi Şok Etti! Kasıp Kavurdu; Acımadı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’sı Leoparlı Bikinisiyle Nefes Kesti! Sevgilisinin Aldığı Dekolte Önlemi Şok Etti! Kasıp Kavurdu; Acımadı…
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı... mask
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı...
Acun Ilıcalı’nın Survivor’dan Kazandığını Nerede Harcadığı Belli Oldu! “Baba Parası Değil, Para Babası!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Survivor’dan Kazandığını Nerede Harcadığı Belli Oldu! “Baba Parası Değil, Para Babası!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Öyle Bir Şey Dedi Ki… Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Sözleri Olay Yarattı! Instagram, Twitter, Youtube Karıştı! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Öyle Bir Şey Dedi Ki… Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Sözleri Olay Yarattı! Instagram, Twitter, Youtube Karıştı! Meğer…
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek… mask
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özberk Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özberk Kimdir, Aslen Nerelidir?
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu… mask
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…
Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Hangi Tarihte, Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Hangi Tarihte, Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Annesine, Eşine Ve Kızına En Düşkün Burçlar Açıklandı! İşte Minik Kalbine 3 Kadın Sığdıran O Burçlar... mask
Annesine, Eşine Ve Kızına En Düşkün Burçlar Açıklandı! İşte Minik Kalbine 3 Kadın Sığdıran O Burçlar...
Aşırı Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yaptığından Kötülük Gören O Burçlar… mask
Aşırı Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yaptığından Kötülük Gören O Burçlar…
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Balyoz Darbesi! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak… mask
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Balyoz Darbesi! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL