Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özberk Kimdir, Aslen Nerelidir?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterine hayat vermesi beklenen güzel oyuncu Özge Özberk ise rol adlığı her dizide öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özge Özberk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni sezonda ekrana gelecek önemli yapımlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi daha şimdiden büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin senaryosunu ise Gani Müjde kaleme aldı. Dizide Derya karakterine hayat vermesi beklenen güzel oyuncu Özge Özberk ise rol adlığı her dizide öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özge Özberk’in yaşı, kariyeri ve yeni projedeki performansı ise merak konusu oldu.
06 Tem 2022 - 11:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.