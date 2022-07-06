Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberk Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özberk Kimdir, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarının yeni sezonda ekrana gelecek önemli yapımlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi daha şimdiden büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin senaryosunu ise Gani Müjde kaleme aldı. Dizide Derya karakterine hayat vermesi beklenen güzel oyuncu Özge Özberk ise rol adlığı her dizide öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özge Özberk’in yaşı, kariyeri ve yeni projedeki performansı ise merak konusu oldu.