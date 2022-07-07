Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir!
FOX TV ekranlarında yayınlanan gizli saklı dizisinde yapılan bir çekim hatası izleyicileri adeta şoka soktu. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yükselen hata sonrasında dizinin final yapabileceğine ilişkin yorumlar ise dikkat çekti. İşte yapılan o hata ile ilgili detaylar...
FOX TV ekranlarında yayınlanan gizli saklı dizisinde yapılan bir çekim hatası izleyicileri adeta şoka soktu. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yükselen hata sonrasında dizinin final yapabileceğine ilişkin yorumlar ise dikkat çekti. Restoran sahnesinde görülen bu hata sosyal medyada alay konusu oldu. Dizinin başarılı oyuncularından Tardu Flordun’un da bu sahnede dikkatinin dağılması ise komik anların yaşanmasına nede oldu.
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07 Tem 2022 - 00:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.