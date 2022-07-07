Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir!

FOX TV ekranlarında yayınlanan gizli saklı dizisinde yapılan bir çekim hatası izleyicileri adeta şoka soktu. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yükselen hata sonrasında dizinin final yapabileceğine ilişkin yorumlar ise dikkat çekti. Restoran sahnesinde görülen bu hata sosyal medyada alay konusu oldu. Dizinin başarılı oyuncularından Tardu Flordun’un da bu sahnede dikkatinin dağılması ise komik anların yaşanmasına nede oldu.

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