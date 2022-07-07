- 07 Tem 2022 - 00:08 G: 07 Tem 2022 - 00:09

Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir!

FOX TV ekranlarında yayınlanan gizli saklı dizisinde yapılan bir çekim hatası izleyicileri adeta şoka soktu. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yükselen hata sonrasında dizinin final yapabileceğine ilişkin yorumlar ise dikkat çekti. İşte yapılan o hata ile ilgili detaylar...

FOX TV ekranlarında yayınlanan gizli saklı dizisinde yapılan bir çekim hatası izleyicileri adeta şoka soktu. Sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yükselen hata sonrasında dizinin final yapabileceğine ilişkin yorumlar ise dikkat çekti. Restoran sahnesinde görülen bu hata sosyal medyada alay konusu oldu. Dizinin başarılı oyuncularından Tardu Flordun’un da bu sahnede dikkatinin dağılması ise komik anların yaşanmasına nede oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

07 Tem 2022 - 00:08 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 6. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 6. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum mask
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum
Gizli Saklı Dizisi 5. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Gizli Saklı Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 5. Bölüm Full İzle 6 Temmuz 2022 Gizli Saklı Dizisi 5. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisinden Can Yakan Ayrılık! Senaryo Basına Sızınca Seyircilerin Kıyameti Koptu! Yeni Sezonda Olmayacaklar… “Pes Artık!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Can Yakan Ayrılık! Senaryo Basına Sızınca Seyircilerin Kıyameti Koptu! Yeni Sezonda Olmayacaklar… “Pes Artık!”
Baba Dizisinin Büşra’sı Camdaki Kız Dizisine Girdi! Muallakta Duruyordu; Yeni Karakteri Sosyal Medyayı Salladı! “Sonunda Geliyor…” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Camdaki Kız Dizisine Girdi! Muallakta Duruyordu; Yeni Karakteri Sosyal Medyayı Salladı! “Sonunda Geliyor…”
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları… mask
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir! mask
Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir!
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Pozlar! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin" mask
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Pozlar! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin"
Cildi ne gençleştirir? Hangi bitkiler gençleştirir? İşte Cildi Gençleştiren 10 öneri... mask
Cildi ne gençleştirir? Hangi bitkiler gençleştirir? İşte Cildi Gençleştiren 10 öneri...
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!” mask
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!”
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum mask
Adli Tatil 2022 Ne Zaman Başlayıp Bitiyor Belli Oldu! 2022 Adli tatil takvimi açıklandı! İşte son durum
Masterchef Pelin Zaman’ın Değişimi Dudak Isırttı! “Eski Sevgilisi” Danilo Zanna Görse Tutulur Kalır… “Seda Sayan’a Dönmüşsün!” mask
Masterchef Pelin Zaman’ın Değişimi Dudak Isırttı! “Eski Sevgilisi” Danilo Zanna Görse Tutulur Kalır… “Seda Sayan’a Dönmüşsün!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL