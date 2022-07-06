Cüneyt Arkın’ın Yıllardır Yüzünü Görmediği Kızı Şoku Yaşattı! Cenazeden Gelen Görüntü Herkesi Mosmor Etti! Son Hali İnanılır Gibi Değil…

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde Ulus’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterler ile gönüllerde taht kuran Cüneyt Arkın’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Usta sanatçının Güler Mocan’la evli olduğu 1965-1969 yılları arasındaki dönemde dünyaya gelen kızı Filiz Canlı merak konusu oldu. Cüneyt Arkın’ın geçtiğimiz günlerde Filiz Canlı’ya yazdığı mektup ortaya çıktı. Öte yandan Cüneyt Arkın’ın cenazesinde kızı ve torunu ilk defa ortaya çıkmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.