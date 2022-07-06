Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor…

Ünlü şarkıcı Hadise’nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programında adını duyuran Aziz Kiraz’ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Hadise’nin bu yarışmada “minik starım” diye sevdiği Aziz Kiraz yıllar içinde inanılmaz bir değişim gösterdi. Göreni duyanı mosmor yapan Aziz Kiraz’ın değişimi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Hadise’nin O Ses Türkiye yarışmasında en beğendiği yarışmacılardan biri olan Aziz Kiraz yıllar içerisinde çok değişti. Aziz Kiraz’ın değişimi sosyal medyada büyük ses getirirken yarışmacının son halini görenler şaşkına döndü.

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