Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer…
Sevilen oyuncu Burak Deniz, özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu Burak Deniz, 2020 yılından beri ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşamaya devam ediyor. İşte Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinden son detaylar...
Sevilen oyuncu Burak Deniz, özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu Burak Deniz, 2020 yılından beri ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü çift geçtiğimiz dönemde ilişkilerine ufak bir ara verdikten sonra aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Magazin basınındaki iddialara göre Burak Deniz ve Didem Soydan çifti evlilik için ilk adımları atmaya başladı. Burak Deniz, evlilik sorusunu kendine has üslubu ile yanıtlarken bu açıklamalar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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06 Tem 2022 - 14:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.