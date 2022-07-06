Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer…

Sevilen oyuncu Burak Deniz, özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu Burak Deniz, 2020 yılından beri ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü çift geçtiğimiz dönemde ilişkilerine ufak bir ara verdikten sonra aşklarına kaldıkları yerden devam etti. Magazin basınındaki iddialara göre Burak Deniz ve Didem Soydan çifti evlilik için ilk adımları atmaya başladı. Burak Deniz, evlilik sorusunu kendine has üslubu ile yanıtlarken bu açıklamalar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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