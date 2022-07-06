Masterchef Türkiye 2022 İzlenme Oranları Düştü Mü? Masterchef Reyting Sonuçları Nasıl? 6 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları Açıklandı! Meğer Birinci...
Survivor 2022 Allstar’da Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasının ardından, TV8’de yayınlanan Survivor programı son bulmuştu. Hemen ardından Masterchef programı ekranlara gelmeye başladı. Ancak programdaki yarışmacılar ile birlikte reyting sonuçları da büyük merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen milyonların soluk soluğa takip ettiği programlardan olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde 1 Temmuz 2022 Cuma akşamında 6. Sezonuna başladı. Haftanın her günü yeni bölümü yayınlanan programın bir önceki gün özeti saat 18:00’da başlarken, programın yeni bölümü ise 20:00’da TV8’de ekranlara geliyor. Her yıl reytinglere el koyan programın takipçileri ise hayli fazla. Geçtiğimiz yıl reytinglere uzun süre el koyan Masterchef yine reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu yıl Masterchef’in karşısında güçlü bir rakip var. İşte merak edilen reyting detayları.
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06 Tem 2022 - 14:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.