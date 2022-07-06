Masterchef Türkiye 2022 İzlenme Oranları Düştü Mü? Masterchef Reyting Sonuçları Nasıl? 6 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları Açıklandı! Meğer Birinci...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen milyonların soluk soluğa takip ettiği programlardan olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde 1 Temmuz 2022 Cuma akşamında 6. Sezonuna başladı. Haftanın her günü yeni bölümü yayınlanan programın bir önceki gün özeti saat 18:00’da başlarken, programın yeni bölümü ise 20:00’da TV8’de ekranlara geliyor. Her yıl reytinglere el koyan programın takipçileri ise hayli fazla. Geçtiğimiz yıl reytinglere uzun süre el koyan Masterchef yine reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu yıl Masterchef’in karşısında güçlü bir rakip var. İşte merak edilen reyting detayları.

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