- 06 Tem 2022 - 14:52 G: 06 Tem 2022 - 14:58

Masterchef Türkiye 2022 İzlenme Oranları Düştü Mü? Masterchef Reyting Sonuçları Nasıl? 6 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları Açıklandı! Meğer Birinci...

Survivor 2022 Allstar’da Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasının ardından, TV8’de yayınlanan Survivor programı son bulmuştu. Hemen ardından Masterchef programı ekranlara gelmeye başladı. Ancak programdaki yarışmacılar ile birlikte reyting sonuçları da büyük merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen milyonların soluk soluğa takip ettiği programlardan olan Masterchef, geçtiğimiz günlerde 1 Temmuz 2022 Cuma akşamında 6. Sezonuna başladı. Haftanın her günü yeni bölümü yayınlanan programın bir önceki gün özeti saat 18:00’da başlarken, programın yeni bölümü ise 20:00’da TV8’de ekranlara geliyor. Her yıl reytinglere el koyan programın takipçileri ise hayli fazla. Geçtiğimiz yıl reytinglere uzun süre el koyan Masterchef yine reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı. Ancak bu yıl Masterchef’in karşısında güçlü bir rakip var. İşte merak edilen reyting detayları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

06 Tem 2022 - 14:52 - Gündem

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin Abisini Görenler Şaştı Kaldı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Orçun İynemli Kimdir? mask
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin Abisini Görenler Şaştı Kaldı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Orçun İynemli Kimdir?
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer… mask
Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
Survivor Batuhan; Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! 3 Yarışmacıyı Birbirine Düşürdü… Sözleriyle Kıyamete Zemin Hazırladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan; Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! 3 Yarışmacıyı Birbirine Düşürdü… Sözleriyle Kıyamete Zemin Hazırladı! Neler Oluyor?
29 Haziran 2022 Çarşamba Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 29 Haziran 2022 Çarşamba Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
29 Haziran 2022 Çarşamba Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 29 Haziran 2022 Çarşamba Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!” mask
Fulya Öztürk’ün Üzeri Çizildi! FOX TV Öyle Bir İsimle Anlaşma Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Midemiz Bulansın Diye!”
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8… mask
28 Temmuz 2022 Salı Akşamı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz 2022 Salı Yayın Akışında Hangi Dizi ve Filmler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TV8…
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Hakan Ural’ın Yeni Partneri İnci Bakraç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Yeni Sunucusu İnci Bakraç Kimdir, Aslen Nerelidir?
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti! mask
Müge Anlı’nın Düğün Görüntülerini En Yakını İfşa Etti! Hadise Gibi Basına Sızdırmaması İçin Uyarmıştı Ama… Tek Bir Görsel Bile Yetti!
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı… mask
Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı…
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı! mask
Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Kare! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin" mask
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Kare! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin"
Küçük Esnaf Filmi’nin Merak Edilen Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Küçük Esnaf Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Küçük Esnaf Filmi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Küçük Esnaf Filmi’nin Merak Edilen Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Küçük Esnaf Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Küçük Esnaf Filmi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanacak?
Kibar Feyzo Filmi Kaç Yılında ve Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Hangi Yöreye Ait, Gülo Gerçek Adı Nedir? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Kibar Feyzo Filmi Kaç Yılında ve Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Hangi Yöreye Ait, Gülo Gerçek Adı Nedir? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün! mask
Ankara Engelsiz Filmler Festivali “Kısa Film Yarışması” Başvurular İçin Son 10 Gün!
İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge... mask
İçişleri'nden 'Bayramlık' Tedbirler! 81 il Valiliğine Genelge...
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı... mask
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı...
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı... mask
Ankara’nın Barajlarına Özel Koruma Planı...
Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları… mask
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına…
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer… mask
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer…
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor… mask
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor…
Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!” mask
Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!”
Cüneyt Arkın’ın Yıllardır Yüzünü Görmediği Kızı Şoku Yaşattı! Cenazeden Gelen Görüntü Herkesi Mosmor Etti! Son Hali İnanılır Gibi Değil… mask
Cüneyt Arkın’ın Yıllardır Yüzünü Görmediği Kızı Şoku Yaşattı! Cenazeden Gelen Görüntü Herkesi Mosmor Etti! Son Hali İnanılır Gibi Değil…
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL