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06 Tem 2022 - 14:57

Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise şefleri güzelliğiyle adeta etkiledi! Danilo Şef, karşısına akıl almaz güzellikte bir yarışmacı görünce gülümseyemeden duramadı! Bunun üzerine birçok kişi “Canlı yayında flört ettiler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…