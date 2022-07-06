Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise şefleri güzelliğiyle adeta etkiledi! Danilo Şef, karşısına akıl almaz güzellikte bir yarışmacı görünce gülümseyemeden duramadı! Bunun üzerine birçok kişi “Canlı yayında flört ettiler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezonunda Danilo Zanna ve 8 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanmaya karar vermişti. İkili apar topar boşanınca akıllara aldatma ve ihanet gelmişti. Geçtiğimiz yıl yarışan Pelin Zaman’la aşk dedikodularına karışan Danilo Zanna’nın başka bir isimle aş yaşadığı ortaya çıkmıştı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.