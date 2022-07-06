- 06 Tem 2022 - 14:57 G: 06 Tem 2022 - 15:13

Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise şefleri güzelliğiyle adeta etkiledi! Danilo Şef, karşısına akıl almaz güzellikte bir yarışmacı görünce gülümseyemeden duramadı! Bunun üzerine birçok kişi “Canlı yayında flört ettiler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezonunda Danilo Zanna ve 8 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanmaya karar vermişti. İkili apar topar boşanınca akıllara aldatma ve ihanet gelmişti. Geçtiğimiz yıl yarışan Pelin Zaman’la aşk dedikodularına karışan Danilo Zanna’nın başka bir isimle aş yaşadığı ortaya çıkmıştı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Tem 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu… mask
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor?
MasterChef Bugün Var mı, Saat kaçta Başlıyor? MasterChef Hangi günler yayınlanıyor? İşte TV8 Yayın Akışı… mask
MasterChef Bugün Var mı, Saat kaçta Başlıyor? MasterChef Hangi günler yayınlanıyor? İşte TV8 Yayın Akışı…
Masterchef'te Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı! Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; mask
Masterchef'te Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı! Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı;
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!” mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!”
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören Duyan Dondu Kaldı! Ev Hediyesi, Kredi Borcu Kapama Derken… mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören Duyan Dondu Kaldı! Ev Hediyesi, Kredi Borcu Kapama Derken…
Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!” mask
Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!”
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı! mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına…
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer… mask
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer…
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor… mask
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor…
Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!” mask
Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!”
Cüneyt Arkın’ın Yıllardır Yüzünü Görmediği Kızı Şoku Yaşattı! Cenazeden Gelen Görüntü Herkesi Mosmor Etti! Son Hali İnanılır Gibi Değil… mask
Cüneyt Arkın’ın Yıllardır Yüzünü Görmediği Kızı Şoku Yaşattı! Cenazeden Gelen Görüntü Herkesi Mosmor Etti! Son Hali İnanılır Gibi Değil…
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?
Songül Karlı Soluğu Müge Anlı’da Bu Sefer Alacak! Yaşadıkları Yenilir Yutulur Cinsten Değil; Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Son Dakika Haberi… mask
Songül Karlı Soluğu Müge Anlı’da Bu Sefer Alacak! Yaşadıkları Yenilir Yutulur Cinsten Değil; Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Son Dakika Haberi…
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi? mask
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi?
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi? mask
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                    mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                   
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın… mask
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın…
Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!” mask
Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!”
Masterchef Türkiye 2022 İzlenme Oranları Düştü Mü? Masterchef Reyting Sonuçları Nasıl? 6 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları Açıklandı! Meğer Birinci... mask
Masterchef Türkiye 2022 İzlenme Oranları Düştü Mü? Masterchef Reyting Sonuçları Nasıl? 6 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları Açıklandı! Meğer Birinci...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına…
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer… mask
Burak Deniz Nikah Masasına Mı Oturuyor? Sallantılı Aşktan Bomba Haber Geldi; Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer…
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor… mask
Hadise’nin Gözbebeğiydi... Aziz Kiraz’ın Son Hali Mehmet Dinçerler’i Bile Ayağa Kaldırır! Gören Duyan Mosmor Oluyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL