Seda Sayan ve Kocası Ayrıldı! Evini Barkını Terk Etti; Soluğu O İsmin Yanında Aldı! Seda Sayan Kahrından Paramparça Olabilir…

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında Seda Sayan yer alıyor. Kendisinden 26 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan’ın Mersin’e gidişi ortalığı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz gün “Kaş’ta tatil yapacağız” diyen ünlü şarkıcı, bu açıklamasına rağmen soluğu kocasının memleketi Mersin’de aldı. Evlendiğinden beri oğlunu görmediği iddia edilen Çağlar Ökten’in hareketi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliği ile ilgili gündemden düşmeyen iddialar sosyal medyayı adeta salladı.