Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yine Dehşeti Saçtı! Verdiği Frikik Beyinlere Kan Sıçrattı! “Baban Laf Etmiyor Mu?” Yaktı Yıktı…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, yine ve yeniden dehşeti saçtı! Verdiği frikikle olay üzerine olay yaratan güzel oyuncu Yasmin Erbil’e hayranları ise “Baban laf etmiyor mu bu paylaşımlara?” yorumları yapıldı! Adeta yakıp yıkan Yasmin Erbil, güzelliğiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde gözüken Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisinde hayat verdiği karakterle kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Yasmin Erbil, daha sonra herhangi bir yapımda yer almamıştı. Diziden sonra yeniden oyunculuk eğitimleri aldığı bilinen başarılı oyuncu Yasmin Erbil, tatilinden pozlar vererek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.