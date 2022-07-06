- 06 Tem 2022 - 16:25 G: 06 Tem 2022 - 16:42

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yine Dehşeti Saçtı! Verdiği Frikik Beyinlere Kan Sıçrattı! “Baban Laf Etmiyor Mu?” Yaktı Yıktı…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, yine ve yeniden dehşeti saçtı! Verdiği frikikle olay üzerine olay yaratan güzel oyuncu Yasmin Erbil’e hayranları ise “Baban laf etmiyor mu bu paylaşımlara?” yorumları yapıldı! Adeta yakıp yıkan Yasmin Erbil, güzelliğiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Yasak Elma dizisinde gözüken Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisinde hayat verdiği karakterle kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Yasmin Erbil, daha sonra herhangi bir yapımda yer almamıştı. Diziden sonra yeniden oyunculuk eğitimleri aldığı bilinen başarılı oyuncu Yasmin Erbil, tatilinden pozlar vererek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Tem 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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