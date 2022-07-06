Alişan’ın Ex Nişanlısı Minicik Şortuyla Fizik Dersi Verdi! Esra Erol’un Biricik Kız Kardeşi Bambaşka Birisine Döndü! “Fiziğinin Sadakasını Ver!”
Şimdilerde Buse Varol’la evli olan Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol, yine fiziğiyle ders verdi! Esra Erol’un biricik kız kardeşi Eda Erol’un son halini görenler adeta mest oldu! Sporla yakından ilgilenen ve yediğine içtiğine dikkat eden Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’a takipçileri ise “Fiziğinin sadakasını ver be” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alişan’ın Recep Tayyip Erdoğan’a evlenme sözü verdikten sonra Eda Erol’la nişan yaptığı biliniyordu. Kısa bir nişan süreci yaşayan Eda Erol ve Alişan, aşklarıyla hayranlarını mest etmişti. Alişan’la yaşamış oldukları ilişki sorunlarından sonra Eda Erol, ayrılma kararı almıştı. İkili karşılıklı olarak ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerini şok etmişti. Alişan, çok geçmeden Buse Varol’la nikah masasına oturunca aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Şu sıralar hayatında birisinin olmadığı bilinen Eda Erol’un yapmış olduğu son paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.