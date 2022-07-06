Alişan’ın Ex Nişanlısı Minicik Şortuyla Fizik Dersi Verdi! Esra Erol’un Biricik Kız Kardeşi Bambaşka Birisine Döndü! “Fiziğinin Sadakasını Ver!”

Alişan’ın Recep Tayyip Erdoğan’a evlenme sözü verdikten sonra Eda Erol’la nişan yaptığı biliniyordu. Kısa bir nişan süreci yaşayan Eda Erol ve Alişan, aşklarıyla hayranlarını mest etmişti. Alişan’la yaşamış oldukları ilişki sorunlarından sonra Eda Erol, ayrılma kararı almıştı. İkili karşılıklı olarak ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerini şok etmişti. Alişan, çok geçmeden Buse Varol’la nikah masasına oturunca aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Şu sıralar hayatında birisinin olmadığı bilinen Eda Erol’un yapmış olduğu son paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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