Survivor Nisa’ya Hayatının Teklifi Geldi! Cebine Koyduğu 1,5 Milyon Lira Yetmedi; Kanal D’nin Efsane Dizisiyle Ortalığı İnletecek! Geliyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı finale çıkmışlar ve kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Tartışmalara neden olan bir şampiyonluk kazanan Nisa Bölükbaşı’nın aynı zamanda; Survivor yarışmasından 1,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti. Şimdiyse bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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