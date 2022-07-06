- 06 Tem 2022 - 17:26 G: 06 Tem 2022 - 17:38

Survivor Nisa’ya Hayatının Teklifi Geldi! Cebine Koyduğu 1,5 Milyon Lira Yetmedi; Kanal D’nin Efsane Dizisiyle Ortalığı İnletecek! Geliyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olarak çıkan Nisa Bölükbaşı’nın oyuncu olacağı ortaya çıktı! Yarışmadan toplamda 1,5 milyon lira kazandığı iddia edilen Nisa Bölükbaşı’nın Kanal D’nin efsane dizisiyle ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Survivor Nisa hangi diziyle hayatımıza yeniden girecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı finale çıkmışlar ve kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Tartışmalara neden olan bir şampiyonluk kazanan Nisa Bölükbaşı’nın aynı zamanda; Survivor yarışmasından 1,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti. Şimdiyse bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Tem 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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