Ayakkabınızdan Gelen Kötü Kokulara Şok Eden Çözüm! Bundan Sonra Pis Değil, Mis Kokacak! Hemen Deneyin…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte botları çıkardık; topuklu ayakkabıları ve spor ayakkabıları tercih etmeye başladık! Aşırı rahat olduklarından dolayı herkes tarafından daha çok tercih edilen spor ayakkabılarının tek dezavantajı ise uzun süre giyildikten sonra kötü koku yaymaları olabilir. Özellikle dış görünüşüne dikkat eden insanların yakındığı bir durum olan ayakkabı kokusuna sonunda şok eden bir çözüm geldi! İşte bundan sonra pis değil, mis kokacak ayakkabı formülü…
Tertemiz duşunuzu aldıktan sonra birde temiz kıyafetlerinizi giydikten sonra sıra ayakkabılara gelir! Kombinin tamamlayıcı parçası olan ayakkabılar, hem ayak sağlığımız hem de kişisel bakım için temiz olmalıdır. Ayakkabınızın dışını temizleyip içini temizlemiyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Peki, ayakkabılardaki kötü kokulardan nasıl kurtuluruz?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.