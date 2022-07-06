- 06 Tem 2022 - 17:56 G: 06 Tem 2022 - 18:14

Ayakkabınızdan Gelen Kötü Kokulara Şok Eden Çözüm! Bundan Sonra Pis Değil, Mis Kokacak! Hemen Deneyin…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte botları çıkardık; topuklu ayakkabıları ve spor ayakkabıları tercih etmeye başladık! Aşırı rahat olduklarından dolayı herkes tarafından daha çok tercih edilen spor ayakkabılarının tek dezavantajı ise uzun süre giyildikten sonra kötü koku yaymaları olabilir. Özellikle dış görünüşüne dikkat eden insanların yakındığı bir durum olan ayakkabı kokusuna sonunda şok eden bir çözüm geldi! İşte bundan sonra pis değil, mis kokacak ayakkabı formülü…

Tertemiz duşunuzu aldıktan sonra birde temiz kıyafetlerinizi giydikten sonra sıra ayakkabılara gelir! Kombinin tamamlayıcı parçası olan ayakkabılar, hem ayak sağlığımız hem de kişisel bakım için temiz olmalıdır. Ayakkabınızın dışını temizleyip içini temizlemiyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Peki, ayakkabılardaki kötü kokulardan nasıl kurtuluruz?

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06 Tem 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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