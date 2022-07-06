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06 Tem 2022 - 17:56

Ayakkabınızdan Gelen Kötü Kokulara Şok Eden Çözüm! Bundan Sonra Pis Değil, Mis Kokacak! Hemen Deneyin…

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte botları çıkardık; topuklu ayakkabıları ve spor ayakkabıları tercih etmeye başladık! Aşırı rahat olduklarından dolayı herkes tarafından daha çok tercih edilen spor ayakkabılarının tek dezavantajı ise uzun süre giyildikten sonra kötü koku yaymaları olabilir. Özellikle dış görünüşüne dikkat eden insanların yakındığı bir durum olan ayakkabı kokusuna sonunda şok eden bir çözüm geldi! İşte bundan sonra pis değil, mis kokacak ayakkabı formülü…